FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
06.07.2020 10:12
1
Печать

Хозяину алабая, покусавшего петербурженку в Петергофе, грозит уголовное дело. Пёс несколько часов гулял в одиночестве

Безработный 33-летний мужчина, чей алабай накануне серьёзно покусал 25-летнюю петербурженку на Троицкой горе в Петергофе, может стать фигурантом уголовного дела.

Как 6 июля стало известно «Фонтанке», полиция установила, что пёс гулял без присмотра с 10 часов утра. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Агрессивная собака прокусила женщине руку, ногу и ягодицу около полудня 5 июля. Как рассказывали очевидцы, раны были серьезными и глубокими. Пострадавшую срочно госпитализировали в Николаевскую больницу. Там ей придётся провести как минимум три недели.

Местные жители заявили правоохранителям, что алабай часто гулял в одиночестве, при этом вместо ошейника на шее висела верёвка. Накануне владелец уверял, что не выпускал алабая, а тот просто убежал из вольера.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

smith1
пора этих собачников со своими псинами действительно сажать.
дети. взрослые страдают - и ничего.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний