Хозяину алабая, покусавшего петербурженку в Петергофе, грозит уголовное дело. Пёс несколько часов гулял в одиночестве
Безработный 33-летний мужчина, чей алабай накануне серьёзно покусал 25-летнюю петербурженку на Троицкой горе в Петергофе, может стать фигурантом уголовного дела.
Как 6 июля стало известно «Фонтанке», полиция установила, что пёс гулял без присмотра с 10 часов утра. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
Агрессивная собака прокусила женщине руку, ногу и ягодицу около полудня 5 июля. Как рассказывали очевидцы, раны были серьезными и глубокими. Пострадавшую срочно госпитализировали в Николаевскую больницу. Там ей придётся провести как минимум три недели.
Местные жители заявили правоохранителям, что алабай часто гулял в одиночестве, при этом вместо ошейника на шее висела верёвка. Накануне владелец уверял, что не выпускал алабая, а тот просто убежал из вольера.