Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год

В Риме скончался знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе. Об этом 6 июля сообщает La Reppublica.
Морриконе был 91 год. По данным издания, он умер «из-за последствий падения» — композитор сломал бедро. Он прославился в первую очередь созданием музыки для кино: его мелодии звучали примерно в 400 фильмах — в том числе картинах Серджо Леоне, Романа Полански, Оливера Стоуна, Майка Николса, Барри Левинсона, Терренса Малика и многих других. «Оскара» Морриконе получил за саундтрек к «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино. Также получал статуэтку за выдающийся вклад в кинематограф.