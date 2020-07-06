Потрошитель банкоматов в Петербурге попытался накачать газом автомат Сбербанка. От полиции с отверткой прятался до утра

Изобретательный петербуржец попытался разбогатеть, закачав газ в банкомат Сбербанка. Мужчина хотел его поджечь, взорвать и затем собрать в сумку купюры, но испугался сигнализации.



Как 6 июля стало известно «Фонтанке», в круглосуточную зону обслуживания на Карташихиной улице, 10, неизвестный пришёл накануне около 4 часов утра. Достал инструменты и попробовал вскрыть банкомат, но, услышав тревожный сигнал, торопливо выбежал на улицу, сел в серебристый «Фольксваген» и скрылся. По данным петербургского главка, машину подозреваемого в 8 часов утра на набережной Макарова, 60, обнаружили полицейские. Самого 39-летнего мужчину задержали.

