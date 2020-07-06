FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
06.07.2020 09:41
1
Печать

Потрошитель банкоматов в Петербурге попытался накачать газом автомат Сбербанка. От полиции с отверткой прятался до утра

Изобретательный петербуржец попытался разбогатеть, закачав газ в банкомат Сбербанка. Мужчина хотел его поджечь, взорвать и затем собрать в сумку купюры, но испугался сигнализации.

Как 6 июля стало известно «Фонтанке», в круглосуточную зону обслуживания на Карташихиной улице, 10, неизвестный пришёл накануне около 4 часов утра. Достал инструменты и попробовал вскрыть банкомат, но, услышав тревожный сигнал, торопливо выбежал на улицу, сел в серебристый «Фольксваген» и скрылся. По данным петербургского главка, машину подозреваемого в 8 часов утра на набережной Макарова, 60, обнаружили полицейские. Самого 39-летнего мужчину задержали.

В Сбербанке «Фонтанке» подтвердили произошедшее. Там заявили, что зона самообслуживания работает в штатном режиме, взломщику с отвёрткой не удалось получить ни рубля.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

193960078618934@facebook.com
//круглосуточную зону обслуживания на Карташихиной улице, 10//

Что, прямо таки вход с Карташихиной, напротив садика, чтобы где потемнее?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний