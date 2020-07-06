Брошенная бутылка спровоцировала стрельбу в Выборгском районе. На Поэтический бульвар после дуэли ехали медики и полиция

Стрельбой и травмой груди молодого мужчины закончилась ссора двоих петербуржцев. Приехавшие на место полицейские Выборгского района обнаружили, что причиной конфликта стали взаимные оскорбления и брошенная со злости бутылка.



Как 6 июля стало известно «Фонтанке», сообщение о том, что житель многоэтажки на Поэтическом бульваре, 5, выстрелил в своего соседа из пистолета «Оса», правоохранителям поступило около 16 часов накануне. Звонила жена пострадавшего.



Женщина рассказала о том, что во время ссоры 18-летний петербуржец швырнул бутылку в 35-летнего соседа. Тот разбираться в причинах не стал, в свою очередь осмотрелся в поисках оружия, достал пистолет и выстрелил. Сопернику попал в грудь.

