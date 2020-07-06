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06.07.2020 09:16
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Брошенная бутылка спровоцировала стрельбу в Выборгском районе. На Поэтический бульвар после дуэли ехали медики и полиция

Стрельбой и травмой груди молодого мужчины закончилась ссора двоих петербуржцев. Приехавшие на место полицейские Выборгского района обнаружили, что причиной конфликта стали взаимные оскорбления и брошенная со злости бутылка.

Как 6 июля стало известно «Фонтанке», сообщение о том, что житель многоэтажки на Поэтическом бульваре, 5, выстрелил в своего соседа из пистолета «Оса», правоохранителям поступило около 16 часов накануне. Звонила жена пострадавшего.

Женщина рассказала о том, что во время ссоры 18-летний петербуржец швырнул бутылку в 35-летнего соседа. Тот разбираться в причинах не стал, в свою очередь осмотрелся в поисках оружия, достал пистолет и выстрелил. Сопернику попал в грудь.

Молодого человека в удовлетворительном состоянии госпитализировали с места происшествия, медики констатировали сильный ушиб груди.

Стрелка задержали и доставили в отделение. На его имя составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (6)

Дмитрий Осипов
Т.е. купить "оружие ограниченного поражающего действия" для самообороны можно, а применять его по назначению - нельзя?
ТиМуР
В Петербурге сново дуэли ? )
Alex000
Ну вообще брошенная в тебя бутылка - достаточное основание для самообороны, или нет?
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