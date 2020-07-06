Жителя Ставропольского края задержали в хрущевке на Черной речке за изнасилование двух школьниц

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 5 июня около часа ночи в полицию Приморского района пришла 37-летняя женщина, она сообщила, что неизвестный вечером накануне познакомился с её 14-летней дочерью и её 15-летней подругой, который вышли погулять на набережную Черной речки. Он заманил их в квартиру, где опоил и надругался.

Уже через полчаса после заявления в указанную квартиру стучался уголовный розыск. 27-летнего мужчину, который находился в ней, а официально был зарегистрирован в Ставропольском крае, увезли в полицию. В квартире сотрудники также нашли пакетики с белым и бурым порошкообразными веществами и несколько немаркированных капсул.



Пока подозреваемого опрашивали, в полицию поступили две телефонограммы из детской больницы № 2, куда отправили пострадавших девочек. Информация об изнасиловании подтвердилась, помимо этого медики зафиксировали у подростков травмы рук, ног и лица.



Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

