Не нравилась жара - теперь и не ждите. Петербург начинает неделю с дождей и ветра

Рабочая неделя в Петербурге начнётся с дождей и тепла. Как 6 июля сообщают синоптики Северо-Западного Гидрометцентра, в понедельник воздух прогреется до +22 градусов, горожан ждут небольшие дожди. Порывистый ветер успокоится лишь к обеду.



К 7 июля в Петербурге должно потеплеть. Столбики термометров достигнут отметки до +24 градусов, При этом 8 июля температура опять опустится до +22. Осадков не ожидается. Специалисты предсказывают переменную облачность. Ночью в середине недели – +12...+14 градусов.

