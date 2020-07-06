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06.07.2020 08:50
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Не нравилась жара - теперь и не ждите. Петербург начинает неделю с дождей и ветра

Рабочая неделя в Петербурге начнётся с дождей и тепла. Как 6 июля сообщают синоптики Северо-Западного Гидрометцентра, в понедельник воздух прогреется до +22 градусов, горожан ждут небольшие дожди. Порывистый ветер успокоится лишь к обеду.

К 7 июля в Петербурге должно потеплеть. Столбики термометров достигнут отметки до +24 градусов, При этом 8 июля температура опять опустится до +22. Осадков не ожидается. Специалисты предсказывают переменную облачность. Ночью в середине недели – +12...+14 градусов.

Сразу несколько российских регионов накрывает аномальная жара. Жителей Саратовской, Ростовской, Астраханской областей и Калмыкии ждут сорокоградусные рекорды.

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