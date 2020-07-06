Названы самые бедные и богатые российские регионы. Хуже всего живется в Тыве

За чертой бедности, когда доходы меньше прожиточного минимума, в 2019 году проживали почти 18 млн россиян, или 12,3 процента населения страны.Об этом 6 июля пишет РИА Новости, опубликовавшее рейтинг регионов по доходам населения.

Минимальный уровень бедности в 5,6% зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Больше всего бедных россиян живет в Республике Тыва — 34,7%, а также в Калмыкии.

Авторы исследования брали медианные среднедушевые ежемесячные доходы (уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения) и делили их на стоимость фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. Получившееся отношение и стало ключевым показателем рейтинга.