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06.07.2020 08:43
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Названы самые бедные и богатые российские регионы. Хуже всего живется в Тыве

За чертой бедности, когда доходы меньше прожиточного минимума, в 2019 году проживали почти 18 млн россиян, или 12,3 процента населения страны.Об этом 6 июля пишет РИА Новости, опубликовавшее рейтинг регионов по доходам населения.

Минимальный уровень бедности в 5,6% зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Больше всего бедных россиян живет в Республике Тыва — 34,7%, а также в Калмыкии.

Авторы исследования брали медианные среднедушевые ежемесячные доходы (уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения) и делили их на стоимость фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. Получившееся отношение и стало ключевым показателем рейтинга.

ЯНАО лидирует и по уровню материального благополучия, ставший регионом России, где отношение медианных доходов к стоимости товарного набора выше 3. На втором месте — Ненецкий автономный округ (2,92), на третьем — Москва (2,4).

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Комментарии (5)

BlackCat_5e4d41df7616d
Да да, они больше всех по России свои голоса отдают Путинским жуликам и ворам, а живут в нищите на уровне 90х годов. Спрашивается, на*уя?
260602101
а ЗА поправки в Туве проголосовало 97,5% народа - больше всех в стране. Россия - страна чудес !
Alex000
Единственное, что реально могло бы быть интересным - медианный доход и методика его расчёта, увы, не приведены, и ссылок тоже нет.
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