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06.07.2020 08:26
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Россия опустилась на четвертое место по числу заболевших коронавирусом. На третье место вышла Индия

Россия опустилась на четвертое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. На третье место вышла Индия, где число инфицированных приблизилось к 700 тысячам человек.

По данным Минздрава Индии, которые 6 июля приводит РБК, общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 697 413. Больше зараженных было выявлено лишь в США и Бразилии. В России, которая до сегодняшнего дня занимала третье место в мире по этому показателю, по состоянию на утро 5 июля, были зарегистрирован 681 251 случай заболевания.

Последние три дня ежедневное число новых случаев инфицирования превышает 20 тысяч человек. Как отмечает издание Times of India, только за последние сутки в стране заболели 24 248 человек. По общему числу летальных случаев Индия занимает 8-е место в мире.

Общее число умерших от последствий коронавируса в Индии достигло 19 693.

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Комментарии (2)

Alex000
Ну вот кстати в Индии, учитывая местную культуру личной гигиены, точнее, отсутствие таковой культуры, реально возможна настоящая эпидемия, увы.
Елена Владимирова
Да наверняка там ещё больше. Просто тестов мало делают.
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