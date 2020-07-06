Россия опустилась на четвертое место по числу заболевших коронавирусом. На третье место вышла Индия

Россия опустилась на четвертое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. На третье место вышла Индия, где число инфицированных приблизилось к 700 тысячам человек.



По данным Минздрава Индии, которые 6 июля приводит РБК, общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 697 413. Больше зараженных было выявлено лишь в США и Бразилии. В России, которая до сегодняшнего дня занимала третье место в мире по этому показателю, по состоянию на утро 5 июля, были зарегистрирован 681 251 случай заболевания.



Последние три дня ежедневное число новых случаев инфицирования превышает 20 тысяч человек. Как отмечает издание Times of India, только за последние сутки в стране заболели 24 248 человек. По общему числу летальных случаев Индия занимает 8-е место в мире.



Общее число умерших от последствий коронавируса в Индии достигло 19 693.

