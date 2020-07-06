В Ростовской области при жесткой посадке вертолета Ми-2 погиб человек
Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области. Один человек погиб и один пострадал, сообщил 6 июля представитель регионального главка МЧС.
Инцидент произошел в поселке Кирсалово, вертолет занимался обработкой рисовых полей. По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ двигателя, пишет РИА Новости.
В ликвидации последствий происшествия задействованы 17 человек и пять единиц техники, в том числе от министерства 12 человек и три единицы техники.