FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +21
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
05.07.2020 22:08
1
Печать

Сутормин помог «Зениту» увеличить отрыв в матче с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Зенит» забил четвертый гол в гостевом матче 26 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Краснодара» в воскресенье, 5 июля. Отличился на 71-й минуте полузащитник Алексей Сутормин.

Таким образом счет стал 4:2.

В случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом РПЛ сезона 2019/20.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

alex-un
"ЗЕНИТ" - ЧЕМПИОН!!! УРА!, УРА!, УРА!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний