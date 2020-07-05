Природа дала ответ Лаховой. Над Петербургом раскинулась огромная радуга, местами двойная
Радугу наблюдают горожане в небе над Петербургом 5 июля. Снимками яркого метеорологического явления делятся в социальных сетях.
Так, радугу заметили на ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе.
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🇷🇺St. Petersburg, rainbow 🌈 Чудо природы, а не пропаганда🙂 #rainbow #радуга #photorussia #russia #russian #piter #spb #россия #travelrussia #спб #питер #санктпетербург #nature #инстаграмнедели #мир #путешествие #путешествияпомиру #путешествия #travelphotography #world #travel #insta #travelblogger #instagood #instatravel #foto #fotografia #инстаграм #instagram
«Чудо природы, а не пропаганда», — комментируют петербуржцы.
Ранее Глава Союза женщин России Екатерина Лахова разглядела пропаганду нетрадиционных ценностей среди детей в цветах мороженого «Радуга». Своими опасениями она поделилась с президентом Владимиром Путиным, который пообещал выстроить «неагрессивный» общественный контроль за подозрительными картинками. «Фонтанка» присмотрелась к петербургскому бизнесу, в названии и рекламе которого упоминается крамольная радуга.