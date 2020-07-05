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05.07.2020 21:43
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Природа дала ответ Лаховой. Над Петербургом раскинулась огромная радуга, местами двойная

Радугу наблюдают горожане в небе над Петербургом 5 июля. Снимками яркого метеорологического явления делятся в социальных сетях.

Так, радугу заметили на ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе.

«Чудо природы, а не пропаганда», — комментируют петербуржцы.

Ранее Глава Союза женщин России Екатерина Лахова разглядела пропаганду нетрадиционных ценностей среди детей в цветах мороженого «Радуга». Своими опасениями она поделилась с президентом Владимиром Путиным, который пообещал выстроить «неагрессивный» общественный контроль за подозрительными картинками. «Фонтанка» присмотрелась к петербургскому бизнесу, в названии и рекламе которого упоминается крамольная радуга.

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Комментарии (17)

ussr_forever
и только конченные идиоты могут назвать это прекрасное природное творение какой-то там пропагандой... "выпейте ****, ******** ап стену".... этим идиоткам ещё осталось обвинить Северное Сиятние в бедах роиссии, и тогда "все проблемы решатся" - вырастут зарплаты, снизятся раз в 5 платежи по ЖКХ, банки простят всем кредиты, гос-во выдаст каждому по халявной квартире, и обязательно будут печатать на первых полосах, что "Марс наш!".... ржу нимагу, уполз под стол...
Дмитрий Р.
Интересно, как Беглов будет объяснять ЛГБТ-пропаганду надзорным органам? Даже гей-парад был бы менее заметным.
тат2007amg
Не Лаховой, а лоховой..
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