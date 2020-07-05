19-летний пассажир «Дастера» не пережил встречи с грузовиком на «Нарве»
Встреча грузовика «Ивеко» и «Рено Дастера» на «Нарве» в Кингисеппском районе стала фатальной для 19-летнего юноши.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, трагедия произошла 5 июля около семи вечера на 126 километре автодороги. «Дастер» и «Ивеко» двигались навстречу друг другу. Первым автомобилем управлял мужчина 46 лет, вторым — 33 лет. В результате от полученных травм скончался на месте 19-летний пассажир легковой.