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05.07.2020 21:31
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19-летний пассажир «Дастера» не пережил встречи с грузовиком на «Нарве»

Встреча грузовика «Ивеко» и «Рено Дастера» на «Нарве» в Кингисеппском районе стала фатальной для 19-летнего юноши.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, трагедия произошла 5 июля около семи вечера на 126 километре автодороги. «Дастер» и «Ивеко» двигались навстречу друг другу. Первым автомобилем управлял мужчина 46 лет, вторым — 33 лет. В результате от полученных травм скончался на месте 19-летний пассажир легковой.

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Комментарии (2)

magellan
Кто же выехал на встречку?
Киркор_Филиппов
Жуть...потерять сына...
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