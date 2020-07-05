В американский городок Геттисберг съехались сотни вооружённых белых людей, чтобы дать отпор антифа-движению
Небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания наводнили сотни вооружённых людей. Они хотели защитить памятники конфедератов и кладбища от представителей антифашистских движений, которые будто бы собирались надругаться над почитаемыми местами и жечь флаги США в День независимости. Об этом 5 июля написал The Washington Post.
I guess the militia men and women didn’t like the Black Lives Matter reference on my poster #Gettysburg pic.twitter.com/s8g3wywwwT— Peter Carmichael (@PeterCarmicha15) July 5, 2020
Ополченцы узнали о планах антифа из соцсетей и не на шутку обеспокоились. Геттисберг был выбран местом проведения акции потому, что в этих местах в годы Гражданской войны в США произошло одно из самых кровопролитных сражений.
Militias flocked to Gettysburg to foil a supposed antifa flag burning, an apparent hoax created on social media https://t.co/Nmvk9puMgj— vdquery🌈🇺🇸🦩🏀🏈⚽️🙋🏿♀️👩🏾🔬💙#IresistTrump (@Vanessa75998849) July 5, 2020
Помешать варварским планам протестующих решили представители ультраправых группировок, байкеры, скинхеды из разных американских штатов. Многие из них обещали прихватить с собой оружие и, стоит отметить, сделали это. В соцсетях появились видео, в которых зрелые мужчины запечатлены с дробовиками на плечах.
Friend sent me this photograph from #Gettysburg.— Jake Wynn (@JayQuinn1993) July 4, 2020
What the actual eff is this? Tell me again: who are the ones who don’t know their history? pic.twitter.com/H7sdkqyKz0
По итогу, приехавшие защитники памятников охраняли памятники и кладбища, размахивали флагами Конфедерации и задерживали всех подозрительных, по их мнению, людей.
Позже выяснилось, что человек, публиковавший в соцсетях сообщения о планах левых, распространял ложную информацию, и никаких акций в Геттисберге в День независимости не планировалось.