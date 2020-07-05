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05.07.2020 20:55
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В американский городок Геттисберг съехались сотни вооружённых белых людей, чтобы дать отпор антифа-движению

Небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания наводнили сотни вооружённых людей. Они хотели защитить памятники конфедератов и кладбища от представителей антифашистских движений, которые будто бы собирались надругаться над почитаемыми местами и жечь флаги США в День независимости. Об этом 5 июля написал The Washington Post.

Ополченцы узнали о планах антифа из соцсетей и не на шутку обеспокоились. Геттисберг был выбран местом проведения акции потому, что в этих местах в годы Гражданской войны в США произошло одно из самых кровопролитных сражений.

Помешать варварским планам протестующих решили представители ультраправых группировок, байкеры, скинхеды из разных американских штатов. Многие из них обещали прихватить с собой оружие и, стоит отметить, сделали это. В соцсетях появились видео, в которых зрелые мужчины запечатлены с дробовиками на плечах.

По итогу, приехавшие защитники памятников охраняли памятники и кладбища, размахивали флагами Конфедерации и задерживали всех подозрительных, по их мнению, людей.

Позже выяснилось, что человек, публиковавший в соцсетях сообщения о планах левых, распространял ложную информацию, и никаких акций в Геттисберге в День независимости не планировалось.

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Комментарии (25)

AGP
Андерсами берингами брейвиками не рождаются, ими становятся.
261738401
Поп-корном закупиться надо бы.
daisychain
На всякого "ущемленного" негра с пушкой найдется свой реднэк с дробовиком. Надо еще чуток подождать.
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