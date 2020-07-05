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05.07.2020 20:44
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«Зенит» вышел вперед в матче с «Краснодаром». Петербуржцы станут чемпионами в случае победы

Футбольный клуб «Зенит» повел в выездном матче 26 тура чемпионата РПЛ против «Краснодара» в воскресенье, 5 июля. Первый и пока единственный гол забил Сердар Азмун на 5-й минуте встрече.

Полузащитник хозяев Юрий Газинского ошибся, отдав пас на иранского форварда «Зенита», Азмун вышел один на один с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым и четко реализовал момент.

Напомним, в случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом РПЛ сезона 2019/20.

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