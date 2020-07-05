«Куски мяса врачи снимали вместе с брюками». В Петергофе алабай покусал прохожую
Петербурженка серьёзно пострадала, встретив крупногабаритного пса в Петергофе. Хозяин заявил, что собака убежала.
Об агрессивной собаке рассказали горожане в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 5 июля. В Петергофе на улице Троицкой алабай напал на 25-летнюю девушку. Собака прогуливалась в одиночестве, прокусила прохожей ногу, руку и ягодицу. «Куски мяса врачи снимали вместе с брюками», — отметили очевидцы.
Пострадавшую госпитализировали в Николаевскую больницу. Ей предстоит провести около трёх недель в стационаре. На разговор с хозяином вызвали участкового.
По словам очевидцев, позже алабай покусал ещё двух женщин. В полиции Петродворцового района эту информацию не подтвердили. В ведомство поступила телефонограмма из больницы только по одной пострадавшей, 25-летней девушке. Хозяина опросили, он заявил, что собака сломала вольер и получила свободу.