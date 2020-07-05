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05.07.2020 20:10
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«Куски мяса врачи снимали вместе с брюками». В Петергофе алабай покусал прохожую

Петербурженка серьёзно пострадала, встретив крупногабаритного пса в Петергофе. Хозяин заявил, что собака убежала.

Об агрессивной собаке рассказали горожане в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 5 июля. В Петергофе на улице Троицкой алабай напал на 25-летнюю девушку. Собака прогуливалась в одиночестве, прокусила прохожей ногу, руку и ягодицу. «Куски мяса врачи снимали вместе с брюками», — отметили очевидцы.

Пострадавшую госпитализировали в Николаевскую больницу. Ей предстоит провести около трёх недель в стационаре. На разговор с хозяином вызвали участкового.

По словам очевидцев, позже алабай покусал ещё двух женщин. В полиции Петродворцового района эту информацию не подтвердили. В ведомство поступила телефонограмма из больницы только по одной пострадавшей, 25-летней девушке. Хозяина опросили, он заявил, что собака сломала вольер и получила свободу.

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Комментарии (4)

А наш дядя Михаил
А что,с юридической точки зрения, что является доказательством принадлежности собаки определенному владельцу? Спрашивать у собаки- можно,но бесполезно. А фактический владелец, вполне предсказуемо, может заявить я не я и собака не моя и много чего ещё при этом добавить.
aaignat
Да будет зоосрач.
hal9000
Эта собака хороший охранник..в меру агрессивна ..держит территорию..но почему то подобные породы питбули и прочие похожие,любят держать всякая алкашня..подобные породы надо сразу на учет..и участковый чтоб ходил и проверял если хозяин бухарик то нечего ему эту собаку держать..это тоже самое что алкашу доверить ружье..
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