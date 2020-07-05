«Но гибель наших боевых друзей не прошла даром». В годовщину гибели гидронавтов их подлодка перестала быть тайной

Как передает корреспондент «Фонтанки», имя сверхсекретной миниатюрной субмарины упомянули 5 июля на открытии мемориала подвигу гидронавтов. Церемониал предусматривал роту почетного караула и военный оркестр. Командный состав Минобороны и ВМФ был представлен заместителями. Розы на траурном венке от верховного главнокомандующего — хороши и свежи.

Мероприятие было открытым, присутствовали не меньше трехсот человек, работала пресса. С соболезнованиями от главкомата Военно-морского флота выступил вице-адмирал Игорь Мухаметшин: «Весь личный состав ВМФ искренне помнит и скорбит по нашим погибшим товарищам, которые до конца в тяжёлой обстановке, но спокойно, со знанием дела боролись с этой аварией, но случилось так, как случилось, к сожалению. Низкий поклон матерям, отцам, жёнам, детям, братьям, сёстрам за вашу стойкость духа, за ваше терпение. Ведь память об этой трагедии связана с тем, что мы должны помнить о каждом подводнике, погибшем на аппарате АС-31 ».

Это первое официальное упоминание атомной глубоководной станции АС-31 — по сути подлодки с характеристиками сверхглубоководного батискафа. Несмотря на то, что само по себе название стало секретом Полишинеля, уже на следующий день после пожара должностные лица предпочитают его не произносить. На памятной доске в Сестрорецке и открытом сегодня памятнике написано — глубоководный аппарат Минобороны РФ.



Пожар на АС-31, как писала «Фонтанка», произошел в результате теплового разгона и последующего взрыва литий-ионной батареи. Аккумулятор установили во время последнего ремонта. Использование на атомной подлодке такого типа источников питания считается спорным в профессиональной среде.



«Но гибель наших боевых друзей не прошла даром. Мы увидели некоторые уязвимости наших кораблей, и мы их уберем. И мы продолжим покорять глубины, продолжим покорять океаны», — сказал на открытии мемориала начальник Главного управления глубоководных исследований Алексей Буриличев.



К ведению ГУГИ относится войсковая часть, в которой служили погибшие офицеры. Её номер 5 июля также лишился «грифа секретности», но уже благодаря пресс-службе Смольного. На правительственном сайте информация скорректирована, однако в/ч 45707 дважды упомянута в разосланных по городским редакциям релизах. Сохранилась она и в телеграм-канале администрации Петербурга. В сообщении Смольного говорится о мерах поддержки родственникам погибших, анонсируется появление в Петергофе сквера покорителей глубин. Ранее именами гидронавтов были названы школы и улицы в Петродворцовом районе.

