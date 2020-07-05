FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
05.07.2020 19:09
4
Печать

Тайская полиция подозревает россиянку в убийстве полуторагодовалой дочери. Тело ребёнка нашли в номере отеля в Паттайе

Тайская полиция в Паттайе задержала 33-летнюю россиянку Анну Ефимову. Женщина пыталась уйти из жизни, в номере отеля сотрудники правопорядка нашли её мёртвую полуторагодовалую дочь. Об этом 5 июля сообщает The Pattaya News.

По данным полиции, гражданка России с незначительными травмами после попытки суицида рассказала спасателям, что её поведение было вызвано насилием со стороны мужа, однако от администрации отеля известно, что женщина отдыхала в Паттайе с одной дочерью, без супруга.

Полиция нашла в ванной тело девочки, возраст которой составлял год и семь месяцев. Труп был спрятан под раковиной. Эксперты зафиксировали на нём следы насильственной смерти. Кроме того, в номере было обнаружено вещество, похожее на наркотик.

Мать после оказания медицинской помощи в госпитале поместят под стражу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Ганс-Дитрих Геншер
откуда она там взялась, рассеянка-то? с дочерью на пару
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний