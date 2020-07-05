Тайская полиция подозревает россиянку в убийстве полуторагодовалой дочери. Тело ребёнка нашли в номере отеля в Паттайе

Тайская полиция в Паттайе задержала 33-летнюю россиянку Анну Ефимову. Женщина пыталась уйти из жизни, в номере отеля сотрудники правопорядка нашли её мёртвую полуторагодовалую дочь. Об этом 5 июля сообщает The Pattaya News.



По данным полиции, гражданка России с незначительными травмами после попытки суицида рассказала спасателям, что её поведение было вызвано насилием со стороны мужа, однако от администрации отеля известно, что женщина отдыхала в Паттайе с одной дочерью, без супруга.



Полиция нашла в ванной тело девочки, возраст которой составлял год и семь месяцев. Труп был спрятан под раковиной. Эксперты зафиксировали на нём следы насильственной смерти. Кроме того, в номере было обнаружено вещество, похожее на наркотик.

