После пожара в одной из квартир Выборга полиция задержала 17-летнего жителя, который, несмотря на свой юный возраст, уже успел заработать около десятка судимостей. На его след удалось выйти благодаря куртке, которую мать юноши подробно описала для ориентировки. Об этом пишет 47news.



Как сообщает пресс-служба СК Ленобласти, 5 июля в Выборге 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве 88-летнего пенсионера. Обгоревшее тело, как писал 47news, обнаружили в квартире на бульваре Кутузова после пожара на четырёх квадратных метрах. Как уточнили в пресс-службе СК, у покойного обнаружили множество ножевых ранений.

