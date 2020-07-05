17-летний юноша из Выборга подозревается в жестоком убийстве 88-летнего жителя
После пожара в одной из квартир Выборга полиция задержала 17-летнего жителя, который, несмотря на свой юный возраст, уже успел заработать около десятка судимостей. На его след удалось выйти благодаря куртке, которую мать юноши подробно описала для ориентировки. Об этом пишет 47news.
Как сообщает пресс-служба СК Ленобласти, 5 июля в Выборге 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве 88-летнего пенсионера. Обгоревшее тело, как писал 47news, обнаружили в квартире на бульваре Кутузова после пожара на четырёх квадратных метрах. Как уточнили в пресс-службе СК, у покойного обнаружили множество ножевых ранений.
Затем была найдена куртка, в которой были паспорт и два телефона. Один мобильник принадлежал убитому.
По данным 47news, в ночь на 5 июля в выборгскую полицию позвонила 37-летняя жительница Светогорска. Она просила найти 17-летнего сына, который якобы уехал на подработку в поселок Лесогорский и больше не выходил на связь. Женщина указала, что пропавший был одет в желтую спортивную куртку с белыми вставками — идентичную той, что нашли в квартире пенсионера.
Подозреваемый задержан. По данным СК, он признал вину. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что молодой человек привлекался к уголовной ответственности не менее 10 раз, в том числе за кражи, угоны, умышленную порчу имущества и причинение легкого вреда здоровью.