Литры растворимого кофе и антисептика в полной тишине. История петербургского магазина брендовой одежды, пережившего кризис

Предприятия малого бизнеса — участники проекта «Покупай у своих» — продолжают рассказывать «Фонтанке» о том, что с ними произошло за последние три месяца.

«Нам удалось пережить пик кризиса благодаря работе отдела доставок. Ведь помещения пришлось закрыть на вход, продажи другим способом стали невозможны», — рассказывает Мария Кубачева, менеджер по маркетингу магазина обуви, одежды и аксессуаров. — Каждый день ребята обрабатывали новые заказы, развозили доставки по Петербургу, отправляли посылки в другие города. Чтобы пережить трудное время, разгрузить склад и иметь возможность оформить предзаказы на будущие сезоны, сделали скидки на большую часть товаров. Кроме того, нам повезло с арендодателями — они пошли навстречу и уменьшили арендную плату. В целом, компания ужалась и сократила расходы до минимально возможных».



«За время карантина мы иначе взглянули на магазин. Раньше полный жизни и движения, он стоял почти безжизненным. Люди не гуляли по залам, из колонок не звучали плейлисты, вместо большого коллектива в день работало 2–3 человека. Вместо привычного вкусного кофе из нашей собственной кофейни, которую тоже пришлось закрыть, перешли на кофе «3 в 1». Директор заботливо приносил его в больших количествах, — вспоминает Мария. — Конечно, закупились огромным количеством масок и литрами антисептиков для обработки рук и поверхностей. Тканевые многоразовые маски приобрели у девушки, выпускающей свой бренд поясных сумок. Другие было невозможно найти. Антисептики тоже отыскали каким-то чудом. Страшно представить, сколько уже израсходовано!»

В разгар пандемии единственным возможным способом купить одежду или обувь стало виртуальное посещение интернет-магазинов. «К счастью, незадолго до пандемии успели обновить сайт — с улучшенной версией стало проще работать и покупателям, и команде. Так что самый необходимый инструмент у нас уже был», — делится Мария Кубачева.



«Кризисная ситуация ещё раз показала, что клиенты и команда — наша самая большая ценность и как важно быть гибкими и сплочёнными в трудное время, — делает вывод Кубачева. — Именно [клиенты] подбадривали магазин на протяжении всего периода самоизоляции, делали заказы, писали много добрых слов в соцсетях. Мы их очень любим и бесконечно благодарны за такую поддержку! Это то, что даёт нам силы и мотивацию». «Сотрудники помогали друг другу, брали непривычные задачи и вырабатывали новые алгоритмы по ходу дела. Некоторые ребята опробовали работу из дома. Некоторые взяли отпуск. Связь поддерживали в социальных сетях. Конечно, задачи удобнее решать очно, но, как мне кажется, нам удалось сохранить контакт и продуктивность, несмотря на дистанцию», — вспоминает она.

«К сожалению, без потерь не обошлось. Пришлось отказаться от части помещений. В перспективе это может сработать в нашу пользу — магазин стал компактнее, а реорганизация помогла оптимизировать внутренние процессы. Надеемся, покупателям тоже станет проще и удобнее что-то у нас найти, — рассказывает Мария Кубачева. — Вторая потеря — мы были вынуждены расстаться с несколькими сотрудниками. Это очень тяжело и грустно. Но коллеги редко уходят навсегда. Мы настолько тесно связаны, что больше похожи на семейство. Часто ребята, которые когда-то у нас работали, приходят в гости, на помощь или даже на подработку. Как минимум, наше общение продолжается».

