В Берлине станцию метро переименуют во избежание дискриминации темнокожих. Компромиссом стал композитор Глинка

Станция метро «Моренштрассе» (Улица Мавров) в Берлине будет переименована в «Улицу Глинки» в честь русского композитора. Решение было принято после долгих дебатов о дискриминационном характере существующего названия.



Об этом 5 июля сообщает DW со ссылкой на берлинскую транспортную компанию BVG.



«Из понимания и уважения к противоречивым спорам вокруг названия улицы BVG решила не использовать его для названия станции», — говорится в заявлении.



Новое название станция метро получит благодаря улице Глинкаштрассе, которая проходит перпендикулярно к Моренштрассе неподалеку от входа в метро. Русский композитор Михаил Глинка неоднократно приезжал из Петербурга в Берлин, где жил и учился. Умер Глинка также в Берлине в 1857 году.

