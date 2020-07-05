В Берлине станцию метро переименуют во избежание дискриминации темнокожих. Компромиссом стал композитор Глинка
Станция метро «Моренштрассе» (Улица Мавров) в Берлине будет переименована в «Улицу Глинки» в честь русского композитора. Решение было принято после долгих дебатов о дискриминационном характере существующего названия.
Об этом 5 июля сообщает DW со ссылкой на берлинскую транспортную компанию BVG.
«Из понимания и уважения к противоречивым спорам вокруг названия улицы BVG решила не использовать его для названия станции», — говорится в заявлении.
Новое название станция метро получит благодаря улице Глинкаштрассе, которая проходит перпендикулярно к Моренштрассе неподалеку от входа в метро. Русский композитор Михаил Глинка неоднократно приезжал из Петербурга в Берлин, где жил и учился. Умер Глинка также в Берлине в 1857 году.
Улица Моренштрассе в Берлине носит это название с начала 18 столетия. На ней, в частности, в 1837–38 годах жил во время своего обучения в университете Карл Маркс.