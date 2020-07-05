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05.07.2020 17:10
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В Берлине станцию метро переименуют во избежание дискриминации темнокожих. Компромиссом стал композитор Глинка

Станция метро «Моренштрассе» (Улица Мавров) в Берлине будет переименована в «Улицу Глинки» в честь русского композитора. Решение было принято после долгих дебатов о дискриминационном характере существующего названия.

Об этом 5 июля сообщает DW со ссылкой на берлинскую транспортную компанию BVG.

«Из понимания и уважения к противоречивым спорам вокруг названия улицы BVG решила не использовать его для названия станции», — говорится в заявлении.

Новое название станция метро получит благодаря улице Глинкаштрассе, которая проходит перпендикулярно к Моренштрассе неподалеку от входа в метро. Русский композитор Михаил Глинка неоднократно приезжал из Петербурга в Берлин, где жил и учился. Умер Глинка также в Берлине в 1857 году.

Улица Моренштрассе в Берлине носит это название с начала 18 столетия. На ней, в частности, в 1837–38 годах жил во время своего обучения в университете Карл Маркс.

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Комментарии (25)

22ilves
Тогда уж и Африку переименовать нужно. Тоже, понимаешь, лишний раз акцент на не - белость.
SERGEY111
Пока в США не разберутся с Белым Домом и на всей планете всем что созвучно со словом белый и связано с цветом белый грош цена всей этой борьбе .
pavas
Не могу понять: а что плохого в маврах и в соответствующем названии? Вон, даже Маркс не возражал.
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