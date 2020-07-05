FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
05.07.2020 17:24
2
Печать

Наталия Орейро от скуки завела аккаунт в Instagram с русскими субтитрами

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро завела официальный аккаунт в Instagram. Как пояснила селебрити в первом и пока единственном посте, она сделала это из-за скуки на карантине.

«Я уже поела, почитала, прибралась, снова поела, почитала и прибралась. И потом спросила себя: что я еще могу сделать на карантине? А может мне сделать Инстаграм?», — заявила певица.

При этом ее речь дополняют русские субтитры, а в подписи стоит хештег на русском #наталияорейро.

Поклонники певицы с одобрением отнеслись к ее идее, особенно много комментариев поступило от русскоязычных пользователей.

В июне Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. Как пояснила звезда сериала «Дикий ангел», она свободнее чувствует себя при общении на русском, чем на английском языке, и ощущает «духовную связь со страной».

Наталия Орейро регулярно приезжает в Россию на гастроли с 2001 года и огромное внимание уделяет российским фанатам, исполняя песни на русском.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Российский паспорт и квартира в Ичкерии уже подготовлены, надо полагать...
hal9000
А у нас всегда..или пенсионеры..или закат карьеры..или жена бросила или муж..короч када уже все..тада они к нам едут..к нам нормальные не едут..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний