Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро завела официальный аккаунт в Instagram. Как пояснила селебрити в первом и пока единственном посте, она сделала это из-за скуки на карантине.

«Я уже поела, почитала, прибралась, снова поела, почитала и прибралась. И потом спросила себя: что я еще могу сделать на карантине? А может мне сделать Инстаграм?», — заявила певица.

При этом ее речь дополняют русские субтитры, а в подписи стоит хештег на русском #наталияорейро.