Наталия Орейро от скуки завела аккаунт в Instagram с русскими субтитрами
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро завела официальный аккаунт в Instagram. Как пояснила селебрити в первом и пока единственном посте, она сделала это из-за скуки на карантине.
«Я уже поела, почитала, прибралась, снова поела, почитала и прибралась. И потом спросила себя: что я еще могу сделать на карантине? А может мне сделать Инстаграм?», — заявила певица.
При этом ее речь дополняют русские субтитры, а в подписи стоит хештег на русском #наталияорейро.
Поклонники певицы с одобрением отнеслись к ее идее, особенно много комментариев поступило от русскоязычных пользователей.
В июне Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. Как пояснила звезда сериала «Дикий ангел», она свободнее чувствует себя при общении на русском, чем на английском языке, и ощущает «духовную связь со страной».
Наталия Орейро регулярно приезжает в Россию на гастроли с 2001 года и огромное внимание уделяет российским фанатам, исполняя песни на русском.