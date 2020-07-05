ОМОН и полиция оцепили автобусную остановку на Васильевском. Подозрение вызвала забытая коробка
Подозрительную коробку заметили прохожие на Васильевском острове в Петербурге 5 июля. Проверять её безопасность вызвали ОМОН, об этом рассказали в социальной сети очевидцы.
Автомобиль полиции и две машины ОМОНа приехали к 4 дому на проспекте Кима. Автобусную остановку оцепили сигнальной лентой.
Как уточнили в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти, коробка оказалась пустой, следов опасных веществ в ней не обнаружили.