Подозрительную коробку заметили прохожие на Васильевском острове в Петербурге 5 июля. Проверять её безопасность вызвали ОМОН, об этом рассказали в социальной сети очевидцы.

Автомобиль полиции и две машины ОМОНа приехали к 4 дому на проспекте Кима. Автобусную остановку оцепили сигнальной лентой.