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05.07.2020 16:38
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ОМОН и полиция оцепили автобусную остановку на Васильевском. Подозрение вызвала забытая коробка

Подозрительную коробку заметили прохожие на Васильевском острове в Петербурге 5 июля. Проверять её безопасность вызвали ОМОН, об этом рассказали в социальной сети очевидцы.

Автомобиль полиции и две машины ОМОНа приехали к 4 дому на проспекте Кима. Автобусную остановку оцепили сигнальной лентой.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти, коробка оказалась пустой, следов опасных веществ в ней не обнаружили.

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Комментарии (4)

Роберто
Там были не вброшенные бюллетени с отметкой «ЗА» не успели вот и выкинули.
hal9000
сами бросили сами и проверяют...конечно у них зарплата по 65 тыщ...надо как то показать мол потом и кровью зарабатываем...в то время когда у народ 30 тыщ зарплата да ито у многих эта тридцадка до вычета налога..налог еще вычтут..плюс штраф какой придумают..итого тыщ 20 на руки и гуляй рванина..
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