Пилоты Формулы-1 Ферстапен и Леклер отказались вставать на колено в поддержку Black Lives Matter

По словам отказников, которые они озвучили в ходе пятничной видеоконференции с участием всех гонщиков, у них есть вопросы к ряду действий и заявлений движения Black Lives Matter. При этом все они выйдут на стартовую решётку в футболках с надписью «Стоп расизм».

Сразу несколько пилотов Формулы-1 отказались вставать на колено перед началом гонки Гран-при Австрии в знак поддержки движения по борьбе с расовым неравенством. Как сообщает Sky News, в их числе одни из ведущих гонщиков Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Шарль Леклер («Феррари»).

«Я очень привержен равенству и борьбе с расизмом. Но я считаю, что каждый имеет право выражать себя в любое время и так, как им удобно. Я не встану сегодня на колено, но буду уважать и поддерживать личный выбор, который сделает каждый гонщик», - написал Ферстаппен в своем твиттере.

Его поддержал Леклер, заявив, что «важны факты и поведение в нашей повседневной жизни, а не формальные жесты, которые могут противоречиво рассматриваться в некоторых странах».

«Я не встану на колено, но это не означает, что я меньше привержен борьбе с расизмом, чем другие», - подчеркнул Леклер.

Движение Black Lives Matter возникло после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. Мужчина скончался в больнице. В США, а потом и в Европе вспыхнули протесты. Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности.

Это вылилось в беспорядки и погромы по всей стране. Постепенно акции протеста против расового неравенства перебрались в Европу, где также переросли в массовые беспорядки.