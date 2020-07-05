Петербургский гонщик Роберт Шварцман занял второе место в общем зачете после дебютного этапа в Формуле-2
Удачным получился дебют петербургского гонщика Роберта Шварцмана в Формуле-2. По итогам первого этапа соревнований в Шпильберге (Австрия), он занял второе место в общем зачете.
Первую гонку Шварцман в минувшую субботу, 4 июля, завершил на третьей строчке. Первым пришел на финиш Каллум Айллот (Великобритания), вторым — Маркус Армстронг (Новая Зеландия).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы слишком долго были без гонок, поэтому меры предосторожности прежде всего ☝ Как вам новый подиум? 😷 — We have been without races for too long, so safety measures above all ☝ How do you like the new podium? 😷 ⠀ #SMPRacing #Formula2 #F2 #RoadToF1 #AustrianGP @autoplustv
Во втором заезде в воскресенье победил Фелипе Другович (Бразилия), второе место занял Луи Делетраз (Швейцария), третье — Дэниел Тиктум (Великобритания). Шварцман финишировал четвертым, но по результатам двух дней он с 23 очками занял второе место в общем зачете сезона. Лидирует с 27 очками Каллум Айлотт.
Еще один российский гонщик Никита Мазепин, сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина, финишировал 10-м и 14-м соответственно. Ранее сообщалось, что Мазепин-старший может купить своему сыну команду «Формулы-1».
Напомним, что отец Роберта Шварцмана скончался от коронавируса в апреле. Он был совладельцем компании «Цветоптторг».