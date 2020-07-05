FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
05.07.2020 16:06
1
Печать

Петербургский гонщик Роберт Шварцман занял второе место в общем зачете после дебютного этапа в Формуле-2

Удачным получился дебют петербургского гонщика Роберта Шварцмана в Формуле-2. По итогам первого этапа соревнований в Шпильберге (Австрия), он занял второе место в общем зачете.

Первую гонку Шварцман в минувшую субботу, 4 июля, завершил на третьей строчке. Первым пришел на финиш Каллум Айллот (Великобритания), вторым — Маркус Армстронг (Новая Зеландия).

Во втором заезде в воскресенье победил Фелипе Другович (Бразилия), второе место занял Луи Делетраз (Швейцария), третье — Дэниел Тиктум (Великобритания). Шварцман финишировал четвертым, но по результатам двух дней он с 23 очками занял второе место в общем зачете сезона. Лидирует с 27 очками Каллум Айлотт.

Еще один российский гонщик Никита Мазепин, сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина, финишировал 10-м и 14-м соответственно. Ранее сообщалось, что Мазепин-старший может купить своему сыну команду «Формулы-1».

Напомним, что отец Роберта Шварцмана скончался от коронавируса в апреле. Он был совладельцем компании «Цветоптторг».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

hal9000
В этих гонках должна быть на первом месте не фамилия..а модель и производитель авто.. фамилия и гражданство это вторично..его никогда не признают..так как он ездить на чужих авто...)..наше автомобилестроение в опе находится..эти победы и вложения в его раскрутку..это подвид пировых побед...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний