«Ей сказали, что в КТ она не влезет». В Красноярском крае умерла врач с коронавирусом, которой отказали в реанимации и отправили «капаться» в свой кабинет

В Красноярском крае прокуратура выясняет обстоятельства гибели врача Уярской районной больницы от коронавирусной инфекции. Как сообщает в воскресенье, 5 июля, сайт НГС, дочь погибшей считает, что ее матери не оказали вовремя помощь.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц», — говорится в заявлении краевой прокуратуры.

По словам дочери, 58-летняя Галина Лебедева периодически выходила на ночные дежурства, принимала пациентов, которых привозила скорая. У пятерых из них позже подтвердился коронавирус.