«Ей сказали, что в КТ она не влезет». В Красноярском крае умерла врач с коронавирусом, которой отказали в реанимации и отправили «капаться» в свой кабинет
В Красноярском крае прокуратура выясняет обстоятельства гибели врача Уярской районной больницы от коронавирусной инфекции. Как сообщает в воскресенье, 5 июля, сайт НГС, дочь погибшей считает, что ее матери не оказали вовремя помощь.
«В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц», — говорится в заявлении краевой прокуратуры.
По словам дочери, 58-летняя Галина Лебедева периодически выходила на ночные дежурства, принимала пациентов, которых привозила скорая. У пятерых из них позже подтвердился коронавирус.
Врач заболела 21 июня. Терапевт по телефону назначил ей антибиотики, но они не помогли. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи поставила укол, чтобы сбить температуру.
«Ночь пережили, утром пришли в больницу. Она хотела сделать КТ, но ей сказали, что в КТ она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что все чисто. Никакую госпитализацию никто не предложил, открыли больничный лист и отправили домой», — рассказала дочь погибшей.
На третий день болезни всё-таки сделанная компьютерная томография показала почти 100% поражение легких. В реанимации места не нашлось, и женщине предложили закрыться в своем служебном кабинете и там ставить себе капельницу. Вечером 24 июня ее увезли в Красноярск, где анализы подтвердили у нее коронавирус. 2 июля женщина умерла.
Дочь погибшей вместе с мужем и дочкой сдали анализ на коронавирус, который оказался положительным. Сейчас они в больнице.