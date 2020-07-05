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05.07.2020 14:55
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Сергей Семак на матч в Краснодаре выйдет дедушкой

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал дедушкой. Об этом в воскресенье, 5 июля, в своем Instagram написала его жена Анна Семак.

«Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта — несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все», — написала Анна.

Речь, очевидно, идет о Майе Семак, старшей дочери Анны и Сергея. О том, что Майя беременна, Анна Семак писала в январе. Тогда же она подчеркнула, что молодые супруги будут продолжать учиться, а заботу о малыше возьмут на себя бабушка с дедушкой. Всего у Сергея Семака восемь детей.

Сейчас тренер петербургского футбольного клуба находится в Краснодаре, где вечером сыграет в рамках 25 тура чемпионата России против местной одноименной команды. В случае победы петербуржцы станут чемпионами.

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Комментарии (1)

Brevnault
Ждём после матча от болел баннер "Спасибо Деду за Победу!". Надеюсь.
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