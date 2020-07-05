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05.07.2020 14:43
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16-летний футболист попал в реанимацию после удара молнией прямо во время тренировки

Необычным происшествием завершилась тренировка футбольного клуба «Знамя труда» из Орехово-Зуево. Как сообщается на странице болельщиков команды в Instagram, в 16-летнего вратаря команды Ивана Заборовского попала молния. Позже клуб подтвердил эту информацию.

В результате игрок оказался в реанимации. Как уточняет «МК», врачи ввели юношу в искусственную кому. У него повреждено легкое.

«Знамя Труда» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России — Профессиональной футбольной лиге. Прошлый сезон, прекращенный досрочно из-за пандемии коронавируса, команда завершила на 11-м месте в зоне «Запад».

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