16-летний футболист попал в реанимацию после удара молнией прямо во время тренировки

Необычным происшествием завершилась тренировка футбольного клуба «Знамя труда» из Орехово-Зуево. Как сообщается на странице болельщиков команды в Instagram, в 16-летнего вратаря команды Ивана Заборовского попала молния. Позже клуб подтвердил эту информацию.

Публикация от ФК «Знамя Труда» (@fcztofficial) 4 Июл 2020 в 2:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В результате игрок оказался в реанимации. Как уточняет «МК», врачи ввели юношу в искусственную кому. У него повреждено легкое.

«Знамя Труда» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России — Профессиональной футбольной лиге. Прошлый сезон, прекращенный досрочно из-за пандемии коронавируса, команда завершила на 11-м месте в зоне «Запад».