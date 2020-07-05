«Вот это и есть мина замедленного действия». Путин объяснил, что не так было со старой Конституцией
Президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 5 июля заявил, что Конституция Советского Союза содержала в себе «мину замедленного действия» о праве выхода республик из состава СССР.
По мнению лидера страны, в той Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава Союза.
«Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — пояснил Путин, добавив, что России необходимо избежать подобных вещей.
Как отметил президент, решение принять поправки к действующей Конституции является абсолютно верным. «Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — заключил Путин.
1 июля в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, по итогам которого изменения были одобрены большинством жителей страны. Корреспондент «Фонтанки» следил за ходом голосования в Петербурге и кое-что его смутило.