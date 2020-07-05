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05.07.2020 14:32
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«Вот это и есть мина замедленного действия». Путин объяснил, что не так было со старой Конституцией

Президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 5 июля заявил, что Конституция Советского Союза содержала в себе «мину замедленного действия» о праве выхода республик из состава СССР.

По мнению лидера страны, в той Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава Союза.

«Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — пояснил Путин, добавив, что России необходимо избежать подобных вещей.

Как отметил президент, решение принять поправки к действующей Конституции является абсолютно верным. «Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — заключил Путин.

1 июля в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, по итогам которого изменения были одобрены большинством жителей страны. Корреспондент «Фонтанки» следил за ходом голосования в Петербурге и кое-что его смутило.

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Комментарии (39)

dragvs
Хуже Путина похоже только Путин
Дмитрий Р.
Путин - вечен! Бооооже цааааряяяя храаааниии...
alex-un
Давно протухшую тушку автора Конституции СССР 1922 года надо вынести из Мавзолея и захоронить на Волковском кладбище Санкт-Петербурга.
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