«Вот это и есть мина замедленного действия». Путин объяснил, что не так было со старой Конституцией

Президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 5 июля заявил, что Конституция Советского Союза содержала в себе «мину замедленного действия» о праве выхода республик из состава СССР.



По мнению лидера страны, в той Конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава Союза.



«Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — пояснил Путин, добавив, что России необходимо избежать подобных вещей.

