Под Петербургом годовалый малыш захлебнулся водой и впал в кому

Годовалый малыш оказался на волоске от смерти после того, как упал в воду в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 5 июля сообщают 47news со ссылкой на правоохранительные органы.



Всё произошло накануне. Около двух дня ребёнок был доставлен в петербургскую детскую больницу №1 из садоводства рядом с деревней Коновалово. Мальчик находился в состоянии комы. По предварительным данным, он упал в воду. Врачам удалось его спасти, 5 июля пострадавший малыш очнулся.

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

