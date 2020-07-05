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05.07.2020 14:06
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Для защиты от коронавируса индийский бизнесмен заказал себе золотую маску за $4000

Золотую маску за четыре тысячи долларов купил индийский бизнесмен, чтобы защитить себя от коронавируса. Об этом сообщает Hindustan Times.

Маска изготовлена из тонкой золотой пластины, которая пронизана золотыми нитями для прочности. В ней проделаны мелкие отверстия, через которые можно дышать.

https://twitter.com/Vegz05/status/1279724006099189760

По словам Кураде, он увидел человека в похожей серебряной маске и решил заказать для себя аналог из золота. В Индии за 4 тысячи долларов можно купить примерно 1,075 миллиона обычных масок.

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Комментарии (7)

Frank007
А мог купить маски всему ближайшему окружению и ходить без маски
261254291
Платиновую !
Гречин Сергей
Кокорин кусает губы:)
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