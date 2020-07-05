Золотую маску за четыре тысячи долларов купил индийский бизнесмен, чтобы защитить себя от коронавируса. Об этом сообщает Hindustan Times.

Маска изготовлена из тонкой золотой пластины, которая пронизана золотыми нитями для прочности. В ней проделаны мелкие отверстия, через которые можно дышать.