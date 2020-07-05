Путин поздравил Трампа с Днём независимости США телеграммой

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом 5 июля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Да. Поздравительная телеграмма была направлена», — процитировало Пескова ТАСС.



День независимости США ежегодно отмечается 4 июля. В этом году праздник состоялся в 244-й раз. Он приурочен к принятию в 1776 году Декларации независимости, провозгласившей свободу США от Британской империи.



Трамп в ходе торжественной речи в Белом доме в честь Дня независимости заявил о победе американского народа над нацистами, фашистами и коммунистами.

