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05.07.2020 13:42
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Путин поздравил Трампа с Днём независимости США телеграммой

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом 5 июля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Поздравительная телеграмма была направлена», — процитировало Пескова ТАСС.

День независимости США ежегодно отмечается 4 июля. В этом году праздник состоялся в 244-й раз. Он приурочен к принятию в 1776 году Декларации независимости, провозгласившей свободу США от Британской империи.

Трамп в ходе торжественной речи в Белом доме в честь Дня независимости заявил о победе американского народа над нацистами, фашистами и коммунистами.

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Комментарии (3)

Avs7153
А чё не учебной гиперзвуковой?..
Ark7
А что, телеграммы ещё существуют? Хорошо хоть не голубиной почтой отправил.
dozer_666
А почему не позвонил, труханул?
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