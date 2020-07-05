Рабочая неделя в российских регионах начнётся с аномальной жары

Аномально жаркая погода накрыла несколько российских регионов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

С 5 по 7 июля столбик термометра поднимется выше 40 градусов в Саратовской, Ростовской, Астраханской областях и в Калмыкии. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе.

Жителям Северо-Запада тепла ждать не стоит. Синоптики обещают Петербургу температуру не выше 20 градусов и дождь.