«Зенит» сегодня может оформить чемпионство

Футбольный клуб «Зенит» может досрочно получить титул чемпиона Российской премьер-лиги сезона 2019/20 в воскресенье, 5 июля. Для этого петербуржцам надо победить в матче 25 тура чемпионата против «Краснодара».

В этом случае команду Сергея Семака, имеющую на данный момент десять очков запаса перед вторым местом, не сможет догнать ни один из конкурентов.

Матч пройдет на выезде, в Краснодаре. Начало в 20.30. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» — действующий чемпион РПЛ.