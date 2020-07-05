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05.07.2020 13:22
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«Зенит» сегодня может оформить чемпионство

Футбольный клуб «Зенит» может досрочно получить титул чемпиона Российской премьер-лиги сезона 2019/20 в воскресенье, 5 июля. Для этого петербуржцам надо победить в матче 25 тура чемпионата против «Краснодара».

В этом случае команду Сергея Семака, имеющую на данный момент десять очков запаса перед вторым местом, не сможет догнать ни один из конкурентов.

Матч пройдет на выезде, в Краснодаре. Начало в 20.30. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» — действующий чемпион РПЛ.

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Комментарии (2)

Lets
Вот только не надо ночных «тагилов»
alex-un
"ЗЕНИТ" - ЧЕМПИОН!!!
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