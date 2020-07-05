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05.07.2020 13:12
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В США в результате стрельбы в ночном клубе пострадали 12 человек

В одном из ночных клубов американского города Гринвилл (Южная Каролина) произошла стрельба. Как сообщает AP News 5 июля, были ранены минимум 12 человек.

Инцидент произошел в заведении Lavish Lounge. Детали случившегося не раскрываются. Пострадавшие госпитализированы в больницы штата, информации об их состоянии нет.

Напомним, в начале июня в американском штате Алабама неизвестный застрелил семерых человек. Погибших обнаружили в горевшем доме. Жертвами нападавшего стали люди в возрасте от 30 до 50 лет.

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