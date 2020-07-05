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05.07.2020 13:00
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Тройная авария у ТРЦ «МЕГА Парнас» спровоцировала многокилометровую пробку на въезде в Петербург. На место прибыли врачи

Тройное ДТП испортило выходной день многим автомобилистам. Север Петербурга встал в пробку в районе ТРЦ «МЕГА Парнас» 5 июля.

Об аварии сообщают в соцсетях очевидцы.

«3 машины столкнулись на Энгельса напротив «Меги» в сторону города! Скорая и ДПС на месте! Пробка огромная», — поделился переживаниями петербуржец Игорь.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор образовался действительно впечатляющий. Движения практически нет от деревни Мендсары во Всеволожском районе Ленобласти до КАДа.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

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Комментарии (4)

perfect
Кошмар. Они так неудобно и необдуманно сделали развязку перед Энгельса, горлышко из 3 полос в одну, если ехать от Приозерска в сторону Питера, сразу после Меги, чтоб попасть на Культуры, надо съехать через маааленькую дугу. Ну почему не сделать там хоть две полосы. Это ужас. каждый раз пробаны на километры!!!!!!!
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