Тройная авария у ТРЦ «МЕГА Парнас» спровоцировала многокилометровую пробку на въезде в Петербург. На место прибыли врачи
Тройное ДТП испортило выходной день многим автомобилистам. Север Петербурга встал в пробку в районе ТРЦ «МЕГА Парнас» 5 июля.
Об аварии сообщают в соцсетях очевидцы.
«3 машины столкнулись на Энгельса напротив «Меги» в сторону города! Скорая и ДПС на месте! Пробка огромная», — поделился переживаниями петербуржец Игорь.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор образовался действительно впечатляющий. Движения практически нет от деревни Мендсары во Всеволожском районе Ленобласти до КАДа.