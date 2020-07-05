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05.07.2020 12:57
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Врач: Вторая волна коронавируса накроет Россию к концу года

Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре. Об этом заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман 5 июля.

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — цитируют врача РИА Новости.

По мнению профессора, осенняя волна заболеваемости будет более значительной, чем летний рост заражений. «Фонтанка» подробно писала, как в мире возвращаются к ужесточению ограничений.

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Комментарии (10)

Алекс99
То-то обрадуются местные чиновники от медицины: можно будет никаких мазков не брать, КТ не делать (впрочем, в Петербурге это и сейчас проблематично), а всё списывать на ОРВИ. Так, глядишь, у нас статистика будет не хуже, чем в Новой Каледонии.
2 ударная
А вот представьте себе что глава профсоюза шахматистов г. Васюки предскажет что
все эндшпиль...
krasnonosov
Теперь пока последняя медсестра в стране не купит себе двухпалубную яхту, волны коронавируса не прекратят накрывать россиян.
Будет вам и вторая, и тридцать вторая волна.
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