Врач: Вторая волна коронавируса накроет Россию к концу года

Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре. Об этом заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман 5 июля.

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — цитируют врача РИА Новости.

По мнению профессора, осенняя волна заболеваемости будет более значительной, чем летний рост заражений. «Фонтанка» подробно писала, как в мире возвращаются к ужесточению ограничений.