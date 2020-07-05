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05.07.2020 12:44
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Экс-премьер ДНР: Скоро ДНР и ЛНР войдут в состав России

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил о скором вхождении ДНР и ЛНР в состав России. Как сообщает «Страна.ua» в воскресенье, 5 июля, такое заявление он сделал в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре», — заявил Бородай.

Ранее около 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили гражданство РФ в упрощенном порядке, а глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон, определяющий русский язык как единственный государственный в самопровозглашенной республике.

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Комментарии (2)

hal9000
А зачем они нам нужны??они вообще спрашивают нужны они нам?..чеченских голодранцев кормили теперь этих ...там все надо строить..за чей счет это все будет происходить?
Pilat
Ну а что тогда Сурков уволился?
Всё не так.
Козак сейчас ведет переговоры по сдаче ДНР и ЛНР Киеву.
Видимо хотят взамен получить признание Крыма.
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