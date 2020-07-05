Экс-премьер ДНР: Скоро ДНР и ЛНР войдут в состав России

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил о скором вхождении ДНР и ЛНР в состав России. Как сообщает «Страна.ua» в воскресенье, 5 июля, такое заявление он сделал в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре», — заявил Бородай.