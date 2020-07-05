Полицейского из Выборга спасают врачи после пяти ударов ножом в спину. Он винит во всём жену, которую якобы просто взял на руки

Старший лейтенант полиции попал в реанимацию после отдыха с супругой в лесу Выборгского района Ленобласти. По версии сотрудника, он взял на руки жену, подвернувшую ногу, а в качестве благодарности получил несколько ударов ножом.



Как сообщают 47news 5 июля, накануне около шести вечера в выборгскую полицию поступило сообщение о том, что с берега озера у поселка Чулково в 20 километрах от Выборга в больницу увезли 31-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Выяснилось, что пострадавший - старший лейтенант УМВД Выборгского района Ленобласти. С тяжелыми травмами - пятью ножевыми - он был помещен в реанимацию. По словам медиков на утро 5 июля, мужчина по-прежнему там.

