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05.07.2020 11:49
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Полицейского из Выборга спасают врачи после пяти ударов ножом в спину. Он винит во всём жену, которую якобы просто взял на руки

Старший лейтенант полиции попал в реанимацию после отдыха с супругой в лесу Выборгского района Ленобласти. По версии сотрудника, он взял на руки жену, подвернувшую ногу, а в качестве благодарности получил несколько ударов ножом.

Как сообщают 47news 5 июля, накануне около шести вечера в выборгскую полицию поступило сообщение о том, что с берега озера у поселка Чулково в 20 километрах от Выборга в больницу увезли 31-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Выяснилось, что пострадавший - старший лейтенант УМВД Выборгского района Ленобласти. С тяжелыми травмами - пятью ножевыми - он был помещен в реанимацию. По словам медиков на утро 5 июля, мужчина по-прежнему там.

Медикам сотрудник правоохранительных органов смог рассказать, что его будто бы ранила собственная жена. По версии лейтенанта, во время прогулки по лесу она подвернула ногу. Муж взял возлюбленную на руки, чтобы избавить её от боли, а супруга ударила его несколько раз в спину ножом.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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Комментарии (8)

Cashmare
Ну если чужую жену взял, то от чужого мужа, видимо, и получил. Только чужой муж, наверно, сильно старше по званию. Да и бухло - такое дело, да
Савва Морозов
5 раз??? одного удара мало было, чтобы воспрепятствовать следующим четырём?
Olen
Однозначно феминистка, наказала за сексизм!
Он должен был не на руки брать, а видимо похлопать по плечу и сказать "ты сильная, ты справишься" :)))
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