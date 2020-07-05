Трамп: Американские герои победили фашистов и коммунистов. Следующие — мародеры и анархисты
Президент США Дональд Трамп в ходе торжественной речи в Белом доме в честь Дня независимости заявил о победе американского народа над нацистами, фашистами и коммунистами. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает агенство Regnum.
«Американские герои победили нацистов, свергли фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности. Сейчас мы в процессе того, чтобы нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, что они делают», — подчеркнул Трамп.
Ранее президент США дал указание арестовывать всех, кто совершал акты вандализма на территории страны во время беспорядков, начавшихся с гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В Бостоне, например, активисты движения Black Lives Matter «отрубили» голову статуе Христофора Колумба.