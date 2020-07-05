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05.07.2020 11:33
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Трамп: Американские герои победили фашистов и коммунистов. Следующие — мародеры и анархисты

Президент США Дональд Трамп в ходе торжественной речи в Белом доме в честь Дня независимости заявил о победе американского народа над нацистами, фашистами и коммунистами. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает агенство Regnum.

«Американские герои победили нацистов, свергли фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности. Сейчас мы в процессе того, чтобы нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, что они делают», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США дал указание арестовывать всех, кто совершал акты вандализма на территории страны во время беспорядков, начавшихся с гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В Бостоне, например, активисты движения Black Lives Matter «отрубили» голову статуе Христофора Колумба.

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Комментарии (12)

Cashmare
Скоро сам себя победит
blackcatwhitecat
Ну что делать, не было у них печенегов и половцев.. не говорить же, что победили индейцев...
hal9000
Сначала пусть завод Форд вернет во Всеволожск..а потом хоть с английской королевой хоть с папой римским сражается..4 фокус уже по миру гоняет а у нас 3 тока рестайлинг
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