«Мы должны реализовать надежды Америки». Канье Уэст будет участвовать в президентской гонке
Рэпер Канье Уэст объявил в твиттере о своём намерении принять участие в выборах президента США 2020 года. Пост появился в его микроблоге в ночь на 5 июля.
«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Канье Уэст, отметив свой пост хэштегом #2020VISION.
We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020
Он уже ранее говорил, что собирается избираться в президенты в 2020 году. В этот раз он выступил с опозданием, потому что сроки регистрации кандидатов вышли. В этом году в выборах участвуют действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент администрации Барака Обамы Джо Байден от Демократической партии.
Четыре года назад Уэст активно поддерживал политику Трампа и встречался с ним. С того момента он стал автором нескольких неоднозначных высказываний. Будучи афроамериканцем, он заявил, что рабство было выбором чёрных людей.