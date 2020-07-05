«Мы должны реализовать надежды Америки». Канье Уэст будет участвовать в президентской гонке

Рэпер Канье Уэст объявил в твиттере о своём намерении принять участие в выборах президента США 2020 года. Пост появился в его микроблоге в ночь на 5 июля.



«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Канье Уэст, отметив свой пост хэштегом #2020VISION.

