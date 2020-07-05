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05.07.2020 11:08
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«Мы должны реализовать надежды Америки». Канье Уэст будет участвовать в президентской гонке

Рэпер Канье Уэст объявил в твиттере о своём намерении принять участие в выборах президента США 2020 года. Пост появился в его микроблоге в ночь на 5 июля.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Канье Уэст, отметив свой пост хэштегом #2020VISION.

Он уже ранее говорил, что собирается избираться в президенты в 2020 году. В этот раз он выступил с опозданием, потому что сроки регистрации кандидатов вышли. В этом году в выборах участвуют действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент администрации Барака Обамы Джо Байден от Демократической партии.

Четыре года назад Уэст активно поддерживал политику Трампа и встречался с ним. С того момента он стал автором нескольких неоднозначных высказываний. Будучи афроамериканцем, он заявил, что рабство было выбором чёрных людей.

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Комментарии (2)

Helgad
Ахаха! А если быы не опоздал - его бы выбрали!
А то Трампа многие не любят. А этот Байден - с деменцией, не соображает ничего. Странно, что всего два кандидата и оба - ужасных

А чернокожий молодой популярный репер обошел бы стариков! Вот запели бы тогда репчик всей Америкой! хаха))
kоt-obormot
Ну теперь точно Омерике хана!
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