«Красный Audi — счастливчик». В ЖК «Полюстрово Парк» ночью за считанные минуты сгорели 4 машины, ещё 2 оплавились
Пожар на парковке стал причиной бессонницы у жителей ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе Петербурга. 5 июля здесь, по словам очевидцев, у «Мерседеса» взорвался двигатель. Так ли это, будут выяснять специалисты.
Огонь тушили на парковке дома №68/1 по Кондратьевскому проспекту.
«В автомобилях марки: Opel, Skoda, Mercedes, Renault сгорели сгораемые части. В автомобилях Hyundai и Citroen оплавились пластиковые детали», — доложили в ГУ МЧС по Петербургу.
Очевидцы обратили внимание на автомобиль, который стоял вплотную к сгоревшим, но остался целым и невредимым. «Красный Audi — счастливчик», — сделали вывод свидетели ночного пожара.