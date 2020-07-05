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05.07.2020 10:53
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«Красный Audi — счастливчик». В ЖК «Полюстрово Парк» ночью за считанные минуты сгорели 4 машины, ещё 2 оплавились

Пожар на парковке стал причиной бессонницы у жителей ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе Петербурга. 5 июля здесь, по словам очевидцев, у «Мерседеса» взорвался двигатель. Так ли это, будут выяснять специалисты.

Огонь тушили на парковке дома №68/1 по Кондратьевскому проспекту.

«В автомобилях марки: Opel, Skoda, Mercedes, Renault сгорели сгораемые части. В автомобилях Hyundai и Citroen оплавились пластиковые детали», — доложили в ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы обратили внимание на автомобиль, который стоял вплотную к сгоревшим, но остался целым и невредимым. «Красный Audi — счастливчик», — сделали вывод свидетели ночного пожара.

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