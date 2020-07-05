Накрыло. В воскресенье дождь станет неизменным спутником для петербуржцев

Обещанные дожди пришли в Петербург и, судя по прогнозам синоптиков, непогода останется с нами на пару дней.

5 июля столбики термометров не поднимутся выше отметки в 19 градусов. Умеренный южный ветер при начавшейся грозе сможет разогнаться до обещанных 18 метров в секунду. Ночью похолодает незначительно — до 17 градусов. Вероятность гроз в это время высока.

Напомним, накануне МЧС и синоптики обещали петербуржцам гром и молнию в воскресенье. Коммунальщики подготовились к потопу.