Авария с выездом транспорта на тротуар произошла в Выборгском районе Петербурга 4 июля. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях около девяти вечера.

На перекрёстке проспекта Просвещения и улицы Кустодиева спешивший «Мерседес» въехал в бок «Ленд Ровера». Внедорожник завалился на бок, его откинуло на тротуар, где автомобиль снова встал на четыре колеса.

По словам очевидцев, в «Ровере» находился ребёнок. Авария обошлась без серьёзный травм для её участников.