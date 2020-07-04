ВОЗ остановила испытания сразу трех лекарств от коронавируса и объяснила решение

Всемирная организация здравоохранения заявила, что останавливает испытания сразу трех предполагаемых лекарств против COVID-19 - гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира.

«Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19», - говорится в опубликованном 4 июля на сайте ВОЗ заявлении.

В то же время заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом пациентах в лечебных учреждениях. Это не мешает тестировать их в других условиях.