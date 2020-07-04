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04.07.2020 22:10
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ВОЗ остановила испытания сразу трех лекарств от коронавируса и объяснила решение

Всемирная организация здравоохранения заявила, что останавливает испытания сразу трех предполагаемых лекарств против COVID-19 - гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира.

«Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19», - говорится в опубликованном 4 июля на сайте ВОЗ заявлении.

В то же время заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом пациентах в лечебных учреждениях. Это не мешает тестировать их в других условиях.

Накануне Всемирная организация здравоохранения назвала препарат Ремдисивир «пока единственным обнадеживающим антивирусным лекарством против COVID-19». Что он из себя представляет — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (10)

Анна Прошина
Поражаюсь я Беглову . Вот чем дольше откладываем - тем жеще будет карантин , который уже очевидно придется вводить .
Смысла выгонять на работу бюджетников , развозящих заразу на общественном транспорте- вообще небыло. Остальным, можно было назначить минимальные выплаты . По-моему это в сотни раз на круг вышло бы дешевле для бюджета , чем то, что происходит сейчас.
Alex000
Мда, самое страшное сейчас - это заболеть. Хорошо, если в состоянии будешь написать бумагу запрета на экспериментальное применение препаратов, не имеющих доказанной эффективности.
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