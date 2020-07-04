Водоканал готов к потопу из-за ливней

Сети и ключевые объекты водоотведения подготовлены к приему осадков в Петербурге. Об этом рассказали в Водоканале 4 июля.

«На случай, если циклон будет двигаться в сторону севера города, на пересечении ул. Репищева и ул. Парашютной, а также на пересечении улицы М. Новикова и ул. Парашютной установлены две перекачивающие станции производительностью 1 300 и 650 кубометров в час, осуществляется контроль заполнения сетей Для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации в городе будут работать 30 специализированных бригад предприятия», — уточнили на предприятии.