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04.07.2020 21:25
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Водоканал готов к потопу из-за ливней

Сети и ключевые объекты водоотведения подготовлены к приему осадков в Петербурге. Об этом рассказали в Водоканале 4 июля.

«На случай, если циклон будет двигаться в сторону севера города, на пересечении ул. Репищева и ул. Парашютной, а также на пересечении улицы М. Новикова и ул. Парашютной установлены две перекачивающие станции производительностью 1 300 и 650 кубометров в час, осуществляется контроль заполнения сетей Для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации в городе будут работать 30 специализированных бригад предприятия», — уточнили на предприятии.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», осадки сейчас проливаются над Латвией. О ливнях в Петербурге в ночь на 5 июля предупреждало МЧС.

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Комментарии (8)

kоt-obormot
"А после нас, хоть потоп."© - становится все более и более актуальным.
Brevnault
Ну кто же так к потопу готовится? Надо ковчег строить, бюджетные деньги осваивать.
Alex000
В том, что готовы _к потопу_ - никто и не сомневался. Но лучше бы были готовы к тому, что системы водоотведения справятся и потопа не будет.
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