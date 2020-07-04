Флорида установила коронавирусный рекорд — за сутки там выявлено 11 445 заразившихся

Во Флориде за сутки выявлено 11 445 случаев заболевания COVID-19. Об этом 4 июля сообщает Reuters.



Это рекордный показатель для штата. Прежней максимальной отметкой были 10 109 носителей вируса, зарегистрированных за день. Теперь общее число случаев заражения во Флориде превышает 190 тысяч.



4 июля в США отмечают День независимости. Из-за высоких показателей заболеваемости было решено закрыть места массового скопления людей — бары, пляжи, зоопарк Майами.



В субботу стало известно, что в Каталонии из-за опасности распространения вируса в жёсткий карантин отправились 200 тысяч человек.

