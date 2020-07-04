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04.07.2020 20:58
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В московской больнице пожилой пациент забил до смерти 74-летнего пенсионера

Пациент московской больницы насмерть забил штативом от капельницы другого больного. Об этом сообщает телеканал «360» 4 июля.

Накануне 78-летний мужчина подрался с 74-летним оппонентом. Старший пациент нанес несколько ударов штативом капельницы сопернику. Врачи пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался. Ранее у него диагностировали отек мозга, онкологическое заболевание и гипертоническую болезнь.

Получить показания у 78-летнего агрессора не удалось. Сейчас он находится в реанимации под действием препаратов.

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Комментарии (1)

alex-un
Коронавирус головного мозга, однако.
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