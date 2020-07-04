МИД попросил у тысяч вернувшихся из-за рубежа россиян перевести ему излишки денег

Министерство иностранных дел обратилось к тысячам россиян, вернувшихся из-за рубежа, с просьбой вернуть излишки перечисленной им матпомощи.

Как сообщает РИА Новости 4 июля, обращение, разосланное в личные кабинеты портала госуслуг и на электронную почту, касается тех, кто застрял за рубежом из-за COVID-19, получил помощь от Родины, а затем вернулся домой без её уведомления. Деньги в бюджет просят вернуть в течение пяти дней с даты получения уведомления.

Как писала «Фонтанка», правительство в начале апреля выделило 500 млн рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. В июне кабмин выделил МИД еще 536 млн. Помощь оказывалась из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь — 1600 рублей в день.