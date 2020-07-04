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04.07.2020 19:07
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МИД попросил у тысяч вернувшихся из-за рубежа россиян перевести ему излишки денег

Министерство иностранных дел обратилось к тысячам россиян, вернувшихся из-за рубежа, с просьбой вернуть излишки перечисленной им матпомощи.

Как сообщает РИА Новости 4 июля, обращение, разосланное в личные кабинеты портала госуслуг и на электронную почту, касается тех, кто застрял за рубежом из-за COVID-19, получил помощь от Родины, а затем вернулся домой без её уведомления. Деньги в бюджет просят вернуть в течение пяти дней с даты получения уведомления.

Как писала «Фонтанка», правительство в начале апреля выделило 500 млн рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. В июне кабмин выделил МИД еще 536 млн. Помощь оказывалась из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь — 1600 рублей в день.

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Комментарии (30)

WuhanRockCafe
Интересно, в новом Основном Законе гаранируется сохранность вкладов, ценных бумаг и т.д.?
Как бы не обнулили.
260871131
А миллиард с лишним любящим развлекаться вместо того чтобы дома работать это был подарок или воздмездная помощь в трудной ситуации. Им что вертолетно деньги раздавали без договора и подписи.
kukuruzza
Очень интересно,как государство вычислило эти остатки?Если у человека была обнуленная карточка на день поступления мат.помощи—все понятно,какие соедства и на что они тратились.А если там уже чегой-то было ранее?
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