«Отец не принимает»: захваченный схиигуменом Сергием женский монастырь на Урале откроет двери

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» откроется с завтрашнего дня, 5 июля. К власти в нем пришел схиигумен Сергий, который вступил в публичный конфликт с РПЦ и отказывается выполнять решения местной епархии.

Как говорится в неофициальной группе монастыря и в аккаунте представителя отца Сергия Всеволода Могучева, для посещения он открыт православным прихожанам и паломникам. Но самого Сергия они вряд ли увидят — «отец не принимает».

Накануне лишённый сана схиигумен призвал всех православных на защиту монастыря, который отказался покидать, несмотря на решение церковного суда.