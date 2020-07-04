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04.07.2020 18:40
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«Отец не принимает»: захваченный схиигуменом Сергием женский монастырь на Урале откроет двери

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» откроется с завтрашнего дня, 5 июля. К власти в нем пришел схиигумен Сергий, который вступил в публичный конфликт с РПЦ и отказывается выполнять решения местной епархии.

Как говорится в неофициальной группе монастыря и в аккаунте представителя отца Сергия Всеволода Могучева, для посещения он открыт православным прихожанам и паломникам. Но самого Сергия они вряд ли увидят — «отец не принимает».

Накануне лишённый сана схиигумен призвал всех православных на защиту монастыря, который отказался покидать, несмотря на решение церковного суда.

Сам схиигумен на этом заседании, как и на предыдущем, не присутствовал. Отца Сергия осудили за проклятия в адрес тех, кто ввел карантинные ограничения и посягнул на закрытие храмов. Отдельно от него досталось «всему роду» ответственных за принятие решений. В конце июня люди схиигумена напали на съемочную группу Ксении Собчак.

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Комментарии (1)

krasnonosov
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