«Отец не принимает»: захваченный схиигуменом Сергием женский монастырь на Урале откроет двери
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» откроется с завтрашнего дня, 5 июля. К власти в нем пришел схиигумен Сергий, который вступил в публичный конфликт с РПЦ и отказывается выполнять решения местной епархии.
Как говорится в неофициальной группе монастыря и в аккаунте представителя отца Сергия Всеволода Могучева, для посещения он открыт православным прихожанам и паломникам. Но самого Сергия они вряд ли увидят — «отец не принимает».
Накануне лишённый сана схиигумен призвал всех православных на защиту монастыря, который отказался покидать, несмотря на решение церковного суда.
Сам схиигумен на этом заседании, как и на предыдущем, не присутствовал. Отца Сергия осудили за проклятия в адрес тех, кто ввел карантинные ограничения и посягнул на закрытие храмов. Отдельно от него досталось «всему роду» ответственных за принятие решений. В конце июня люди схиигумена напали на съемочную группу Ксении Собчак.