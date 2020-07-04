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04.07.2020 17:15
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Накрыла вторая волна? В Каталонии 200 тысяч человек отправили в жесткий карантин

Более 200 тысяч в Каталония отправлены в строгий карантин из-за значительного увеличения заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Как передает испанский телеканал RTVE решением главы правительства Каталонии Ким Торра выезд людей из региона Сегрия ограничен с 12:00 часов 4 июля года до принятия другого решения.

Ограничения также наложены на транспорт, предоставление услуг, коммерцию и деловые операции.Следить за соблюдением режима будут 200 полицейских. Вот-вот развернут полевой госпиталь для заразившихся.

С начала пандемии в Каталонии подтверждено 62 тысячи случаев заражения коронавирусом, 5,6 тысяч человек скончались.

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Комментарии (3)

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"Более 200 тысяч в Каталония отправлены"
Суббота - вахта Джамшута.
Brit
В США заболеваемость увеличилась на 40%, но смертность напротив стала ниже на 30%
Вирус становится хоть и более заразным, но менее опасным.
Алекс99
Вообще в Барселоне, несмотря на то, что уже сняты многие ограничения, до сих пор обязательны маски и перчатки везде, и все их носят, несмотря на погоду. Потому что если не носить, то штраф.
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