Накрыла вторая волна? В Каталонии 200 тысяч человек отправили в жесткий карантин
Более 200 тысяч в Каталония отправлены в строгий карантин из-за значительного увеличения заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Как передает испанский телеканал RTVE решением главы правительства Каталонии Ким Торра выезд людей из региона Сегрия ограничен с 12:00 часов 4 июля года до принятия другого решения.
Ограничения также наложены на транспорт, предоставление услуг, коммерцию и деловые операции.Следить за соблюдением режима будут 200 полицейских. Вот-вот развернут полевой госпиталь для заразившихся.
С начала пандемии в Каталонии подтверждено 62 тысячи случаев заражения коронавирусом, 5,6 тысяч человек скончались.